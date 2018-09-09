Президент Молдавии рассказал о странностях аварии, в которую попал его кортеж

Президент Молдавии Игорь Додон считает странной аварию, в которую попал в воскресенье его кортеж; он также подтвердил, что его мать, Галина Додон, действительно пострадала в результате происшествия.

«На встречную полосу, наперерез кортежу, который передвигался с нормальной скоростью в сопровождении машин охраны и полиции, неожиданно выехал грузовик и врезался именно в машину, где находился президент», – приводит его слова ТАСС.

Додон отметил, что все это выглядит странным. Он сказал, что чувствует себя нормально, и добавил, что в аварии пострадала его мать – у нее вывих руки.

Напомним, в воскресенье кортеж молдавского президента Игоря Додона попал в аварию на трассе Страшены – Калараш. Позже в Сети появилось видео произошедшего.