Опубликовано видео столкновения машины Додона с грузовиком

В Сети появились видеозаписи момента аварии, в которую в воскресенье попал кортеж президента Молдавии Игоря Додона. Тем временем в СМИ появились сообщения о том, что мать главы республики Галина Додон серьезно пострадала в ДТП.

В автомобиль Mercedes S-класса из кортежа Додона врезался грузовик, перевозивший мясо. Машина первого лица Молдавии перевернулась и вылетела в придорожный кювет, сообщают «Вести».

Молдавские СМИ сообщили, что в результате аварии серьезно пострадала мать президента Молдавии Галина Додон. По их информации, ее доставили в больницу скорой помощи. «У женщины переломы, она находится под контролем врачей», – сообщают издания.

По данным СМИ, президент вместе с сыном отделался царапинами и ушибами.

Позже в администрации президента Молдавии сообщили РИА «Новости», что никто из семьи Додона не пострадал в аварии. Представитель пресс-службы заявил, что сообщения в местных СМИ недостоверны.

По данным службы государственной охраны, в результате аварии три человека получили травмы легкой и средней степени тяжести, медики оказали им необходимую помощь.

Напомним, в воскресенье кортеж молдавского президента Игоря Додона попал в аварию на трассе Страшены – Калараш. СМИ сообщали, что Додон пострадал, однако его советник опроверг эту информацию.