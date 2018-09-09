Голосование на Дальнем Востоке завершилось

На Чукотке, в Приморском и Хабаровском краях после закрытия избирательных участков приступили к подсчету голосов.

По данным территориальных избирательных комиссий на 18.00 местного времени (11.00 мск), явка в Хабаровском крае составила 31,85% и превысила показатели 2013 года на 2,15 процентных пункта, передает ТАСС.

В Приморском крае на избирательные участки пришли 26,55% избирателей. Это чуть ниже показателей голосования 2014 года на то же время.

Также в 11.00 мск завершилось голосование на Чукотке. Во всех трех регионах выбирали губернатора.

На явку в Сибири повлияла непогода. В Кемеровской области, где выбирают губернатора и Совет депутатов региона, на 15.00 местного времени (11.00 мск) явка составила 47,30%. В Новосибирской – 18,77%.

«Я могу сказать, что это очень хорошая явка. Сейчас есть элементы определенных сложностей, в том числе вещи, связанные с погодными условиями, это очень сильно влияет», – сказал завкафедрой управления и права Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Алексей Осипов.

Жители Поволжья ответственно отнеслись к выборам. В Башкирии на 12.00 (10.00 мск) явка составила 17,35%.

На юге России избиратели голосуют активнее прежнего. В Калмыкии, жители которой выбирают депутатов Народного хурала (парламента), явка на 10.00 мск составила 11,5% избирателей (в 2013 году – 8,86%). На выборы депутатов заксобрания Ростовской области за два часа пришло 4,86% избирателей (в 2013 году – 3,63%).

Ранее был назван регион-лидер по явке в Сибири.

В воскресенье в России проходит единый день голосования – в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.