Пентагон высказался по поводу поиска террористов в Идлибе

Есть более эффективные способы найти террористов, скрывающихся в Идлибе, чем крупная наступательная операция сирийских войск, заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Джозеф Данфорд.

По мнению Данфорда, такая операция обернется гибелью многих мирных жителей, передает RT.

При этом США не собираются взаимодействовать для решения данного вопроса с другими государствами, а планируют использовать собственные возможности по выявлению террористов даже в городской среде.

Вашингтон считает, что сможет избавиться от террористов с минимальными жертвами среди местного населения.

Данфорд сообщил, что с тех пор, как начался кризис в Идлибе, он не общался с главой Генштаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым. В ближайшее время такие переговоры тоже не планируются.