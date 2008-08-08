Facebook наказал немецкого политика за фото с Захарченко

Социальная сеть Facebook заблокировала на сутки аккаунт главы фракции немецкой партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреаса Маурера из-за фотографии с экс-главой ДНР Александром Захарченко.

«Меня заблокировали на 24 часа из-за того, что я выставил фотографию, сделанную в Донецке, на которой Александр Захарченко наградил меня орденом Дружбы. Facebook аргументировал это тем, что это якобы фотография террористической организации», – рассказал Мауэр РИА «Новости».

Он написал письмо в администрацию Facebook, в котором объяснил, что на фотографии его друг, глава ДНР, а не террористическая организация.

«После этого меня разблокировали, но все фотографии, в которых было тоже отмечено, что я якобы общаюсь с террористами, Facebook отложил. Насколько это долго будет действовать, я не знаю», – отметил он.

Он пояснил, что разместил фотографию в память о Захарченко.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа после взрыва в кафе «Сепар». В ДНР считают, что за убийством стоит Украина.