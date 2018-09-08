Отключен энергоблок Запорожской АЭС

Первый энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта, сообщили в компании-операторе АЭС Украины «Энергоатом».

Плановый средний ремонт продлится 70 суток, сообщили «Энергоатоме».

«В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 890 МВт. Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет», – говорится в сообщении компании.

Отмечается, что радиационный фон на территории вокруг АЭС радиусом 2,5 км составляет 8-12 микрорентген в час. Это соответствует естественному радиационному фону в этом месте.

В апреле по техническим причинам отключили шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции.