США и страны Европы обсудили «сдерживание России»

В Осло прошла встреча военачальников из стран Северной Европы и США, сообщил Пентагон.

Во встрече участвовали 11 стран: Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, США, Финляндия, Швеция и Эстония. При этом основной темой переговоров было «сдерживание российской агрессии».

Американскую сторону представлял главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, передает ТАСС.

США сообщают, что переговоры проводились для развития «открытого и честного диалога», который будет способствовать «сотрудничеству стран Северной Европы», а также позволит «поддержать стабильность и мир перед лицом возникающих вызовов».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что одна из причин сдерживания России странами Запада – попытка помешать развитию военных технологий в России.