МИД отметил антироссийский настрой доклада Франции по СМИ

Доклад Парижа по СМИ поражает своим открытым антироссийским настроем и резкими выпадами в отношении российской прессы во Франции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Данный документ, который даже с натяжкой нельзя назвать экспертным в силу его насыщенности безапелляционными утверждениями и пропагандистскими штампами, порождает открытый антироссийский настрой и резкие враждебные выпады в отношении нашей прессы, которая работает во Франции», – заявила она, передает РИА «Новости».

Ранее власти Франции опубликовали объемный доклад в котором, в том числе, предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.

Подготовкой доклада объемом более чем в 200 страниц под названием «Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям» занимались Центр анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) МИД и Институт стратегических исследований (IRSEM) министерства обороны страны. В тексте доклада 60 раз упоминается Россия, 48 раз встречается упоминание Кремля, 14 раз – агентства Sputnik, а также более 10 раз – упоминание телеканала RT.