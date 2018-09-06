«Единая Россия» рассказала о своих поправках в пенсионный законопроект

Первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев рассказал о поправках в законопроекты о совершенствовании пенсионного законодательства, всего группой депутатов и сенаторов внесено четыре документа.

Исаев отмечает, что в первую очередь речь идет о внесении поправок в основной законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий», говорится в сообщении пресс-службы партии.

«Речь в данном случае идет о трех важных темах. Первая – сохраняется прежний возраст выхода на пенсию для малочисленных коренных народов Севера. Это было пожелание наших депутатов по итогам встреч в законодательных собраниях соответствующих субъектов России», – рассказал Исаев.

Вторая тема, по словам Исаева, – это снижение стажа, который дает право на три года раньше уйти на пенсию.

«В правительственном варианте законопроекта предполагалось, что такое право приобретали мужчины, имеющие стаж 45 лет, и женщины, имеющие стаж 40 лет. Это встретило серьезную критику. Поэтому наша поправка снижает требования к этому стажу до 42 лет для мужчин и 37 для женщин, речь идет о страховом стаже, включающем службу в армии и уход за ребенком», – пояснил он.

Первый замруководителя фракции партии отметил, что третья тема касается накопительной пенсии, в отношении которой возникало «множество конспирологических теорий, среди них была и такая, что это все затеяно негосударственными пенсионными фондами для того, чтобы отсрочить выплаты пенсии».

«Единая Россия» вносит поправку, согласно которой как раз накопительная часть пенсии будет выплачиваться с 55 и 60 лет, то есть по ныне действующему пенсионному возрасту», – подчеркнул он.

Также, по словам Исаева, были внесены поправки в принятый в весеннюю сессию в первом чтении законопроект об изменениях в Трудовой кодекс.

«Поправка, которая была принята нами в первом чтении, предполагала, что раз в три года работодатель обязан выделить работнику один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. Данная поправка предлагает женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет предоставлять такое право ежегодно и выделять два оплачиваемых дня. Это коснется как лиц предпенсионного возраста, так и работающих пенсионеров. Мы все понимаем, что в этом возрасте забота о здоровье и контроль за его состоянием крайне важны и очень существенны», – сказал он.

Первый замруководителя фракции остановился и на поправках в Бюджетный кодекс России.

«Все средства, которые будут получены в результате судебных решений по коррупционным делам о конфискации имущества, денежных средств будут направляться в пенсионный фонд России для выплаты страховых пенсий», – подчеркнул он.

«Нам предстоит проделать большую работу с правительством по ряду подзаконных актов, касающихся защиты занятости лиц предпенсионного возраста», – заключил парламентарий.

Как заявил ТАСС секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, пакет поправок внесен 31 депутатом Госдумы и членом Совфеда.

Ранее в четверг президент Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки в законопроект о пенсионных изменениях, которые в том числе снижают возраст выхода на пенсию для женщин.