Стало известно об удалении Instagram постов о Захарченко

Бывший участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов планирует разобраться, почему Instagram удаляет все посты о погибшем лидере ДНР Александре Захарченко.

«В день похорон Александра Захарченко мы разместили фотографию в моем аккаунте, где изображены я, моя группа, Александр Владимирович и небольшой фрагмент моей песни «За Донбасс». Ролик через какое-то время был удален и было указано, что пост удален из-за насилия или из-за призыва к совершению насилия. Хотя непонятно, где там призыв к насилию или какой-то намек на него», – рассказал Самойлов.

Музыкант сообщил, что пытался загрузить фотографию с Захарченко неоднократно, однако посты все время удалялись. Удалили и ролик с хэштегом «героев не стереть» и информацией об уничтожении фото. При этом, отметил артист, в сети остаются ролики украинских националистов.

По словам Самойлова, с ситуацией сейчас разбираются его юристы, пишет РИА «Новости».