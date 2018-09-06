РЖД вызвались построить Трансаравийскую дорогу

ОАО «Российские железные дороги» направило документы для допуска к конкурсу на строительство Трансаравийской железной дороги, которая свяжет Объединенные Арабские Эмираты с Саудовской Аравией, сообщил первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин.

«Там первый этап – это предоставление информации о компании с целью допуска ее на конкурс. Мы представили документы на право участия в конкурсе», – приводит его слова ТАСС.

Речь идет о нескольких проектах в рамках программы развития транспортной инфраструктуры Саудовской Аравии, предполагающей порядка 10 млрд долларов инвестиций в развитие железнодорожной сети. Срок завершения строительства железной дороги – до конца 2021 года.

Мишарин также сообщил, что ОАО «Российские железные дороги» выразило готовность провести работы по модернизации и электрификации железнодорожной линии участка Бендер-Аббас – Серахс в Иране. По его словам, компания получила первые материалы по этому проекту и по итогам рассмотрения заявила о готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках подписанного межправсоглашения.

Замглавы РЖД напомнил, что сейчас РЖД и Железные дороги Ирана сотрудничают в рамках проекта электрификации линии Гармсар – Инче Бурун, стоимость контракта составляет 1,2 млрд евро.

Модернизация железнодорожной линии участка Бендер-Аббас – Серахс является вторым проектом, поучаствовать в котором РЖД предлагает иранская сторона. Мишарин сообщил, что протяженность участка составляет 1,5 тыс. километров, а объем работ там в 4-5 раз больше, чем в первом проекте.

Таким образом, оценочная стоимость контракта может составить до 6 млрд евро.