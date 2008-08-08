Юлия Скрипаль сказала, когда вернется в Россию

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, пострадавшая вместе с ним в инциденте в Солсбери, планирует вернуться в Россию после окончания лечения отца, рассказала ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль.

«Я говорю: какие у тебя планы на будущее? Она сказала, что первоочередная задача – это вылечить папу, чтобы он поправился. Как только он поправится, я (Юлия) собираюсь вернуться обратно домой, в Россию», – цитирует ТАСС Викторию Скрипаль.

Юлия и Виктория Скрипаль периодически созваниваются. Ранее сообщалось о трех состоявшихся после инцидента звонках.

Также Виктория Скрипаль рассказала о том, что до середины июня Юлия встречалась в Лондоне с подругой из России, которая «привозила гречку». Но о том, где она живет, родственники не знают, передает РИА «Новости».

«Местоположение я не знаю. Знаю, что они находятся на территории Англии, потому что идут звонки с английского номера, но где конкретно – нет. Мы этот вопрос не обсуждали», – пояснила она.

Ранее Виктория Скрипаль сыронизировала на тему распространенности в России фамилий представленных британскими прокурорами подозреваемых в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей –Александра Петрова и Руслана Боширова.

В МИД России заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии ни о чем не говорят Москве, и указали на нестыковки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Лондон разыграл второй акт «дела Скрипалей».