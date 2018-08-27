Пользователей предупредили о перебоях в мировом интернете в октябре

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6 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
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Придумана особая схема для спасения рубля

К концу сентября рубль может укрепиться до 66 по отношению к долларуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Стало известно о масштабных мерах, которые намерен предпринять Центробанк для противодействия падению курса рубля. Речь идет в первую очередь о рекордных закупках иностранной валюты, причем по особой, ранее не применявшейся схеме. Это не только поможет рублю укрепиться, но и позволит решить некоторые задачи, важные для бюджета. Подробности...
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Оппозиция объявила Навального новым попом Гапоном

Навальный повторяет ходы попа Гапона, обманывая сторонников и зазывая их на якобы согласованный митингФото: Дмитрий Серебряков/ТАСС,wikipedia.org
Либеральные журналисты и политики объявили о своем недоверии к акции протеста, назначенной Алексеем Навальным на единый день голосования. Очередной конфликт между оппозиционерами откалывает от Навального активистов с разных флангов – от системных либералов до радикальных оппозиционеров. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Киев подготовил реальный план военного разгрома ДНР

Наступление должно быть поручено группировке, насчитывающей порядка 12 тысяч человекФото: Gleb Garanich/Reuters
Воспользовавшись обстановкой в ДНР, вызванной убийством Захарченко, украинские силовики готовят прорыв на южном участке фронта. Подробный план этой операции получен и озвучен в Донецке, и надо признать, что он выглядит вполне реалистичным. Однако предотвратить наступление ВСУ довольно просто. Что для этого нужно? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Наглость против позорища. Кто кого сборет?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Скрипаль должен был умереть. Но не умер, и заготовочку пришлось запускать при живом предателе. Сейчас мы видим финальные отработочки, а с противоположной стороны – несостоятельность русского МИДа. Подробности...
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Коучинг с русским акцентом – беда или недоразумение?

Андрей Бабицкий, журналист
Многие из тех, кто побывал на проповеди на стадионе «Олимпийский», рассказывали, какое волшебное воздействие на них оказал бизнес-гуру Тони Робинсон. Но русский авось обязательно одолеет английский success. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Расизм в России неестественен

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Как-то я неосторожно заметила, что якуты внешне похожи на североамериканских индейцев. Это чистая правда. Реакция на мое сравнение со стороны одного якута была совершенно абсурдной. Подробности...
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             6 сентября 2018, 11:16
          Фото: Maciej Luczniewski/Zuma/Global Look Press
          Текст: Ольга Никитина

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          Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) предупредила о подготовке к первой в истории смене криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета (DNS); планируется, что переход на новые ключи произойдет 11 октября.

          В сообщении на сайте организации говорится, что «небольшой процент интернет-пользователей испытает сложности при разрешении доменных имен». Из-за таких сложностей часть пользователей, например, не сможет открыть указанный ими в адресной строке браузера сайт.

          Криптографические ключи появились в 2010 году по инициативе ICANN. Злоумышленники могли этим воспользоваться, перехватив запрос компьютера пользователя, который пытался установить IP-адрес своего «места назначения», и заменить его на неправильный. В результате пользователь подключался к серверу мошенников. Многие крупные интернет-провайдеры согласились перейти на расширение DNS Security, выпущенное в 2010 году, чтобы этого избежать.

          Глава по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии ICANN Александра Куликова рассказала РБК, что организация обязалась менять криптографические ключи «при необходимости или по истечении пяти лет работы». Она отметила, что ключ ни разу не был скомпрометирован за это время, однако замена ключей, как и паролей, – это хорошая практика «криптографической гигиены».

          По ее словам, в 2017 году примерно у четверти пользователей интернета – около 750 млн человек – доступ в интернет так или иначе зависел от операторов, использующих расширение DNSSEC.


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