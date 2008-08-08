Самый большой в мире самолет-амфибию решили возродить в России

В России ведется проработка проекта возобновления производства самолета-амфибии А-40 «Альбатрос», сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

«Что касается потребностей, то это вопрос к Минобороны», – цитирует пресс-службу корпорации РИА «Новости».

А-40 «Альбатрос» – советский многоцелевой самолет-амфибия, который должен был заменить Бе-12, но проект заморозили после распада Советского Союза. Максимальная взлетная масса самолета достигает 90 тонн, это самый большой самолет такого класса в мире.

В марте 2016 года начальник морской авиации Черноморского флота полковник Геннадий Загонов сообщал, что новейшие противолодочные гидропланы А-40 «Альбатрос» заменят самолеты-амфибии Бе-12 в рамках полного обновления парка морской авиации.

Самолет-амфибия А-42ПЭ «Альбатрос» выставляли на «Гидроавиасалоне-2006».