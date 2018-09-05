Украинцы и ОБСЕ в Минске хамски отреагировали на минуту молчания в память Захарченко

Пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Виктория Талакина рассказала, как украинская сторона отреагировала на минуту молчания в память главы ДНР Александра Захарченко.

«Первое заседание переговорщиков в Минске после беспрецедентного убийства главы ДНР Александра Захарченко началось с минуты молчания. Представители украинской делегации демонстративно покинули зал переговоров, позволив при этом неприемлемые комментарии», – написала Талакина в своем Facebook.

По ее словам, представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в этот момент «молчали сидя», тогда как после гибели представителя миссии на территории конфликта они инициировали минуту молчания, которую поддержали все переговорщики.

«Такое поведение руководства СММ мы расцениваем как официальную позицию, которая в очередной раз демонстрирует политику двойных стандартов», – заключила Талакина.

Захарченко погиб при взрыве бомбы 31 августа. В Донецке уверены, что за убийством стоят спецслужбы Украины.