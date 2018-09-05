ОП обсудит проблемы Дальнего Востока на форуме «Сообщество»

Проблемы развития Дальнего Востока станут центральной темой форума «Сообщество» в Южно-Сахалинске, который организует Общественная палата России 3-4 октября.

«Нужно искать стимулы для того, чтобы люди осваивали Дальний Восток и переселялись на эти территории, чтобы рождаемость повышалась, а смертность снижалась. Это ключевая тема для форума «Сообщество», и у нас обязательно будет специальная площадка, посвященная демографии», – сказал ключевой спикер форума, председатель Комиссии ОП по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов.

С тем, что доминантой форума должен стать вопрос демографической политики, согласен член ОП, председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин, сообщает пресс-служба ОП. Он также убежден, что на форуме нужно внимательно рассмотреть те программы развития, которые уже сейчас реализуются на Дальнем Востоке.

«Например, свободный порт Владивосток – грандиозный режим, который распространяется не только на Владивосток, но и на всю дальневосточную зону, на многие регионы», – отметил член ОП.

В том, что центральная проблема Дальнего Востока – это отток населения, также убеждена представитель Общественной палаты от Магаданской области Ольга Ежкова.

«Дальний Восток всегда был территорией повышенной миграции населения. Сейчас уезжают молодые – идет отток работоспособного населения», - говорит Ежкова.

Прежде чем говорить о привлечении кадров на Дальний Восток, считает она, следовало бы найти механизмы для сохранения тех кадров, которые уже сейчас живут в регионе.

Один из механизмов, призванных сохранить население Дальнего Востока, – это программа «Дальневосточный гектар», и в ее реализации есть позитивная динамика, говорит Андрей Максимов.

«В Хабаровском крае появилось новое село Дальневосточное, целиком состоящее из тех, кто получил этот гектар. У нас есть положительный опыт. Однако сейчас существует много ограничений, когда люди получают землю, но не могут ее достаточно свободно использовать, например объединять свои земли», – добавил он.

По его словам, для сельхозпроизводства «один гектар – это вообще ничего, для того чтобы хозяйство было рентабельным, нужно как минимум гектаров тридцать».

Свое видение развития Дальнего Востока в течение двух дней работы форума «Сообщество» в Южно-Сахалинске общественники и эксперты изложат на пленарной сессии и многочисленных дискуссионных сессиях.

В них примут участие члены ОП Андрей Максимов, Альбина Дударева, Ирина Горбатых, Елена Истягина-Елисеева, Андрей Царев, Михаил Аничкин, Галина Дзюба, Елена Цунаева, Денис Кирис, Евгения Уваркина, Владислав Гриб, Элина Жгутова, Игорь Галл-Савальский, Людмила Виноградова.

Форум «Сообщество» – это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума – выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.

По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума (пройдет 2-3 ноября в Москве), а также тезисы для доклада ОП о состоянии гражданского общества за текущий год.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.