Украинских силовиков уличили в захвате серой зоны в Донбассе

Подразделения ВСУ вернули свои подразделения в районе, где ранее состоялся отвод сил, и продвинулись вглубь нейтральной территории, заявил представитель Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах в Минске Алексей Никоноров.

«На данный момент произошло не только возвращение подразделений ВСУ на исходные позиции, а их продвижение стало гораздо глубже, чем те позиции, которые у них были до начала процесса», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в ходе обсуждения проблем отвода сил представители республик Донбасса заявили об отсутствии прогресса. Кроме того, ЛНР и ДНР указали на то, что Киев сорвал разведение сил и средств на всех трех участках в Донбассе.

Ранее в ДНР заявили о подготовке украинских силовиков к наступлению в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о планах ВСУ разгромить ополчение донбасских республик.