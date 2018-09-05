Россия пообещала продолжить бомбить террористов в Идлибе

Российская сторона и впредь будет наносить удары по объектам террористов в Сирии, которые используются для нападения на российских военных, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удары по Идлибу.

«Россия считает своим долгом четко следовать этим договоренностям и продолжит борьбу с террористами до их полной и окончательной ликвидации. ВКС России наносят удары в Идлибе не с целью «агрессии», а для уничтожения объектов террористов, которые используются для участившихся нападений на позиции сирийской армии, гражданское население и вылазок против российских военных», – приводятся слова Захаровой на сайте МИДа.

Она отметила, что удары в Идлибе 4 сентября были нанесены по объектам террористов, которые имели непосредственное отношение к организации и проведению атак беспилотников против авиабазы Хмеймим.

«Российская сторона будет действовать подобным образом и впредь. Москва работает в тесной координации с турецкой стороной, с которой совместно принимаются меры, чтобы избежать потерь среди мирного населения», – заявила она.

Во вторник сообщалось, что российские истребители нанесли удары по позициям вооруженной оппозиции в Идлибе. Позже в сети появилось видео с последствиями ударов российских ВКС. В Минобороны пояснили, что удары наносились по объектам, где собирались ударные беспилотники для атаки на авиабазу Хмеймим.