ДНР потребовала от Украины компенсации ущерба

Представители ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины на заседании потребовали компенсации ущерба от Украины.

«Представитель Республики поднял вопрос о необходимости компенсации Украиной нанесенного ущерба инфраструктуре в результате ведения боевых действий ВСУ на нашей территории», – написала пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Виктория Талакина в своем Facebook.

Ранее глава делегации ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Денис Пушилин заявил, что в соглашение о перемирии необходимо включить пункт о запрете на диверсионную и террористическую деятельность.

В августе ООН признала право жителей ДНР требовать компенсации с Украины.