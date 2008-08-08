Москва уличила Вашингтон в поставках оружия на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» обвинил Соединенные Штаты в поставках на Украину вооружения и боеприпасов.

«Постоянное подтверждение устами натовцев, что украинцы будут в НАТО, вскружило голову партии войны в Киеве, в том числе и президенту Порошенко, и эти люди сейчас наращивают вооружения на линии соприкосновения в Донбассе», – передает ТАСС слова Лаврова.

«Американцы совсем недавно – снова прошла информация – направляют туда и боеприпасы, и вооружения, в том числе не только легкое стрелковое оружие, и там уже достаточно большое количество инструкторов из Соединенных Штатов, из Канады, из других западных стран», – сообщил российский министр.

Лавров также напомнил, «что и в Южной Осетии по ту сторону соприкосновения – на собственно грузинской территории – работали американские инструкторы».

Глава МИД России подчеркнул, что политика Вашингтона по отношению к Киеву повышает риск военной конфронтации, что «абсолютно неприемлемо» для России, «и об этом американские партнеры многократно были предупреждены».

Накануне в Раде рассказали, что придумали способ, который позволит Украине распоряжаться американским оружием по своему усмотрению.