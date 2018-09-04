Выяснились цели авиаудара Израиля по Сирии

Иранский журналист Бабак Тагвай рассказал, что стало целью авиаудара Израиля по пригороду сирийской Хамы.

«Согласно моим военным источникам в Израиле, в 18.30 (по местному времени) авиация поразила завод по созданию баллистических ракет на окраине Масьяфа. Его реконструировало иранское минобороны в рамках контракта», – написал Тагвай в своем Twitter. Он также опубликовал видеоролики с ракетными ударами.

По его словам, для атаки фабрики израильские F-16 использовали крылатые ракеты Delilah.

One of the #Israel|i Air Force's F-16Is continuously releasing chaff & flares in its way back to Israel after launching its Delilah cruise missiles at the #Masyaf ballistic missile factory in #Hama, #Syria this evening. pic.twitter.com/jejPCJ4bGy — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 4 сентября 2018 г.

В результате авиаудара Израиля по пригороду сирийской Хамы погиб один человек, еще четверо пострадали. Ранее сообщалось, что ПВО Сирии отбили атаку израильской авиации, однако другие источники утверждали, что ракеты все же достигли цели.