Чемезов: Создание условий для защиты прав граждан предпенсионного возраста – логичный шаг государства

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов обсудил на селекторном совещании вопросы соблюдения трудового законодательства, отдельно остановившись на мерах трудовой защиты граждан предпенсионного возраста.

«Создание условий для защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста – логичный шаг государства. В первую очередь это должны быть условия по сохранению рабочих мест, по возможности получения дополнительной или повышения уже имеющейся квалификации», – приводятся его слова на сайте Ростеха.

Участники совещания сошлись во мнении, что крупные компании, особенно работающие в высокотехнологичных отраслях, заинтересованы в том, чтобы опытные профессионалы оставались на предприятиях и в научно-исследовательских центрах.

«В наших отраслях особенно важны опыт и наставничество – молодые сотрудники приходят с хорошей теоретической базой, не всегда подкрепленной практическими знаниями. Эти знания им могут передать только старшие сотрудники – наставники», – отметил Чемезов.

«Президент понимает, что одними административными мерами обеспечивать защиту трудовых прав не совсем правильно. Это не панацея. Поэтому поручение президента по разработке стимулов для бизнеса выглядит очень логичным. Не только мы, но и другие работодатели должны быть заинтересованы в приеме и сохранении на работе граждан предпенсионного возраста. Ответственность для работодателей, допускающих незаконное увольнение сотрудников предпенсионного возраста, должна быть вплоть до уголовной. Это своего рода дискриминация. А в целом, Ростех, как крупнейшая мировая промышленная корпорация, заинтересован в профессионалах, и возраст тут не помеха», – заявил Чемезов.

В ходе совещания глава Ростеха отметил также важность регулярной индексации заработных плат работников предприятий, а также своевременного медицинского обслуживания.

Напомним, президент России Владимир Путин в телеобращении предложил считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию: то есть с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин, - а также сделал еще ряд предложений по смягчению пенсионного маневра.