В Горловке трое детей погибли при подрыве на мине

В результате подрыва на противопехотной мине на окраине города Горловка погибли трое детей, еще один тяжело ранен, заявил и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

«В 13.15 мск, по информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН (противопехотная мина), трое детей погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу», – передает сообщение Приходько РИА «Новости».

В середине сентября спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Донбасс стал одной из самых заминированных территорий в мире.

С начала конфликта в Донбассе в 2014 году погибли 3 тыс. 35 мирных жителей.