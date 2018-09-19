Донбасс признали одним из наиболее заминированных мест в мире

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что восточная часть Украины из-за конфликта в Донбассе стала одной из самых заминированных территорий в мире.

«Восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире», – сказал Сайдик, передает РИА «Новости».

Этот факт отметила подгруппа по безопасности в Минске, отметил он. По его словам, координатор подгруппы Эртугрул Апакан на заседании подчеркнул «важность так называемого гуманитарного разминирования и системного подхода к нему».



С начала конфликта в Донбассе в 2014 году погибли 3035 мирных жителей, следует из доклада мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине.