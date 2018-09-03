Костромские наркоманы попросили полицию спасти их от «диких чаек» в квартире

Костромские полицейские завели уголовное дело в отношении двух местных наркоторговцев, вызвавших правоохранителей после «нападения диких чаек».

Как отметили правоохранители, молодые люди занимались фасовкой наркотических смесей.

«На третий день «дегустации» на драгдилеров напали дикие чайки и, как утверждали парни, пытались их зарезать. Осознав опасность своего положения, молодые люди пришли к выводу, что «выбирают жизнь», и вызвали полицию», – говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Костромской области.

Прибывшим на вызов полицейским открыли дверь «молодые люди с явными признаками наркотического опьянения». Они признались, что фасовали наркотики. Кроме того, полицейские обнаружили в их квартире несколько краденых велосипедов.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотиков) и ст. 158 УК РФ (кража).