Генштаб запретил командирам совещания по ночам, в праздники и выходные

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поручил командующим округами, родами и главкомам видов войск прекратить практику нарушения регламента служебного времени в войсках и запретил проводить служебные совещания в ночное время, выходные и праздники.

В частности, последние проверки показали, что проведение совещаний по два–три раза в день стало в армии нормой. При этом «наблюдается тенденция в злоупотреблении проведением совещаний в режиме видео-конференц-связи». Как подчеркивается в письме начальника Генштаба, это приводит к тому, что некоторые командиры большую часть рабочего времени проводят перед веб-камерами, а работу с подчиненными начинают во второй половине дня и, как правило, с очередного совещания.

Кроме того, в документе обращается внимание на то, что в армии продолжается практика постановки задач с указанием минимальных сроков исполнения («немедленно», «к утру», «к понедельнику»). В связи с этим военнослужащих привлекают к работе ночью, выходные и праздники, что нарушает регламент служебного времени.

Также в Генштабе обратили внимание на тенденцию «отпусков при части», когда должностные лица, формально находясь на отдыхе, по требованию старших начальников продолжают исполнять служебные обязанности», пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо.

Все это, уверены в Генштабе, влияет на мотивацию военнослужащих продолжать службу. Для решения проблем Герасимов запретил начальникам и командирам проводить служебные совещания после окончания рабочего дня, а также в выходные и праздники. К работе сверх установленного срока им поручено привлекать минимальное количество должностных лиц с последующей компенсацией. Кроме того, Герасимов потребовал соблюдать регламент служебного времени, вести учет отпусков и проводить опросы личного состава.

Ответственным лицам предстоит отчитаться перед начальником Генштаба ВС России до 10 октября. Кроме того, будет организован ежесуточный контроль выполнения распорядка дня и регламента служебного времени.