На Украине предложили пойти в наступление в Закарпатье

Украине надо переходить в наступление в ситуации с выдачей Венгрией паспортов жителям Закарпатья, заявила писательница Лариса Ницой.

Выдавая паспорта украинцам, Венгрия нарушает законодательство, заявила Ницой в интервью изданию «Обозреватель».

Про ее словам, раньше для получения венгерского паспорта нужно было иметь родственников в Венгрии и продемонстрировать знание языка.

«А на сегодняшний день, мне рассказывают сами закарпатцы, что можно просто им написать письмо или прийти и выразить устно, что ты интересуешься Венгрией, венгерской культурой. И этого достаточно для того, чтобы по тебе начали процедуру оформления их паспорта», – сказала она.

Она считает, что украинские власти заняли в этом вопросе оборонительную позицию, а «давно уже надо наступать».

«На Закарпатье есть уже не зародыш, а острая ситуация. Когда граждане не знают языка и не хотят знать. О чем это говорит? Сегодня они не хотят знать языка, завтра они не захотят знать нашей культуры, а послезавтра они и Украины не захотят знать. Этого допустить нельзя», – отметила она.

Между тем президент Украины Петр Порошенко поддержал позицию МИД Украины относительно выдачи венгерских паспортов в Закарпатье, передает УНИАН.

«Я полностью разделяю каждую букву, сказанную МИД. Моя позиция как президента – я буду защищать украинских граждан, где бы они ни были – на востоке, на западе... Защищая украинских граждан, я защищаю суверенитет нашего государства. Так же, как мы чтим и уважаем суверенитет других государств, мы требуем такого же уважения к Украине», – сказал он.

В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что президент Украины Петр Порошенко поддерживает разжигание ненависти в адрес венгров, за что Сийярто внесли в базу «Миротворец».

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин крайне негативно отреагировал на выдачу украинцам венгерских паспортов в пограничном городе Закарпатья, назвав ситуацию «красной линией» во взаимоотношениях Будапешта и Киева.