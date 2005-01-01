CNN сказал, какие слова Лаврова в ООН заставили Европу понервничать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Генеральной ассамблеи ООН намекнул, что принятие Черногории в НАТО приведет к созданию новой линии конфронтации в Европе; эти слова главы российского внешнеполитического ведомства заставили европейских лидеров понервничать, сообщает телеканал CNN.

Корреспондент американского канала Ник Робертсон отметил, что Лавров осудил политику США на ближневосточном направлении, рассказал о новых деталях поставок продвинутых зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию, а также «обрушился» на Соединенные Штаты, Великобританию и Францию за их удары по Сирии.

Кроме того, журналист обратил внимание на заявление Лаврова о Североатлантическом альянсе. « Если конкретнее, то он (Лавров – прим. ВЗГЛЯД) сказал, что вмешательство НАТО в дела Балкан приведет к созданию новой линии конфронтации в Европе. По всей видимости, здесь он имел в виду принятие Черногории в НАТО – страны, которая стала 29-м членом альянса. Судя по всему, намекал он именно на это. Подобные жесткие высказывания со стороны министра, по всей видимости, вызовут беспокойство европейских лидеров – особенно его слова о том, что НАТО открывает новую линию конфронтации», – приводит ИноТВ сообщение корреспондента CNN.

Свою речь Лавров завершил критикой изоляционизма, «сделав, по всей видимости, прямой выпад против президента [США Дональда] Трампа, процитировав президента Гарри Трумэна: «Великие нации лидируют силой примера, а не доминированием», добавил Ник Робертсон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мир рискует погрузиться в Третью мировую войну из-за присоединения Черногории к НАТО.