Премьер Молдавии с трибуны ООН обратился с призывом к России

Премьер Молдавии Павел Филип в ходе выступления на заседании ГА ООН призвал Россию начать вывод военных сил из Приднестровья, сообщает пресс-служба правительства страны.

Павел Филип призвал Россию «прекратить незаконные и провокационные действия и начать безусловно и без задержек процесс вывода военных сил и вооружения, согласно обязательствам, взятым на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в соответствии с обязанностями, которые накладывает международное право», передает РИА «Новости».

Также премьер поприветствовал включение в актуальную повестку ГА ООН пункта о «Полном выводе иностранных военных сил с территории Республики Молдова».

По его мнению, вывод российских военных будет способствовать переговорному процессу по реинтеграции Молдавии.

Он добавил, что Кишинев намерен «определить в формате «5+2» политическое решение затянувшегося конфликта, спровоцированного извне» в восточной части страны.

Напомним, ГА ООН призвала Москву вывести войска из Приднестровья; соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование 22 июня.

Резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14. 83 страны воздержались.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Игорь Додон намерен провести в стране референдум о форме взаимосуществования с Приднестровьем.

После он во время прямой линии» на местном телеканале объяснил, почему Кишинев зависит от стратегических отношений с Россией.