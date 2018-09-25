Додон объяснил, почему Молдавии не выжить без России

Президент Молдавии Игорь Додон во время «прямой линии» на местном телеканале заявил, что его страна зависит от стратегических отношений с Россией.

«Без России Молдавия не выживет, я имею в виду без хороших стратегических отношений с Россией. Россия – это рынок сбыта, мы не продадим наши промышленные товары на другие рынки, энергетически мы зависим от России, социально мы зависим от России, потому что там работают 600 тыс. наших граждан, которые каждый год присылают домой миллиард долларов», – сказал Додон, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что проблему Приднестровья без участия России решить невозможно.

Ранее Додон заявил, что намерен провести в стране референдум о форме взаимосуществования с Приднестровьем.