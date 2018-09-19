Додон собрался провести референдум по Приднестровью

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен провести в стране референдум о форме взаимосуществования с Приднестровьем.

«После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные сценарии, как может проходить эта реинтеграция, и очень важно, что любая форма реинтеграции, взаимосуществования будет обсуждаться с гражданами Республики Молдова в рамках референдума», – передает слова Додона RT.

Он отметил, что только после выработки подхода по ситуации с Приднестровьем международному сообществу будет предложен вариант реинтеграции.

Также Додон уточнил, что в случае реализации политического решения приднестровского конфликта войска, которые находятся на территории левого берега Днестра, надо будет вывести.

Кроме того, он заявил, что после парламентских выборов необходимо будет предпринять шаги по свободному передвижению на двух берегах Днестра.

Отметим, что в Приднестровье уже проводился свой референдум - он состоялся 17 сентября 2006 года. По его итогам жители ПМР проголосовали за независимость и дальнейшее присоединение к России.

В 2016 году президент Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Евгений Шевчук даже издал указ, предусматривающий подготовку к присоединению к России. Позже ПМР возглавил Вадим Красносельский.