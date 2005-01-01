У королевы Елизаветы II нашли «фейковую руку»

Королева Великобритании Елизавета II обладает специальным приспособлением, с помощью которого в случае усталости она может имитировать приветствие публики так, как будто машет ладонью, сообщает таблоид Daily Mirror.

Издание отмечает, что это приспособление представляет собой наполненную плотным материалом перчатку, закрепленную на деревянном рычаге. «Фейковую руку» при желании можно приводить в движение легким прикосновением. Искусственная рука двигается из стороны в сторону, производя эффект живого приветственного жеста, передает ТАСС.

Дочь монарха, принцесса Анна, в книге Queen of the World («Королева мира») рассказала, что это забавное устройство Елизавете несколько лет назад преподнесли в качестве шуточного сюрприза австралийские студенты. По словам принцессы, они боялись, что презент может показаться королеве излишне дерзким, однако королеве, наоборот, подарок пришелся по душе.

Автор книги Роберт Хардмэн считает, что королева отвезла искусственную руку в шотландский замок Балморал, где традиционно проводит летний период. При этом автор считает, что вряд ли королева пользовалась этим приспособлением когда-либо на публике. По его словам, искусственная рука стала любимой семейной шуткой.

92-летняя королева Великобритании Елизавета II пребывает на троне 66 лет. За годы правления она тысячи раз прибегала к приветствию своих подданных взмахом руки и неустанно продолжает ему следовать.