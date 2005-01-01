Эрдоган рассказал о споре с Трампом из-за российского газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, как ему и канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось убеждать главу США Дональда Трампа в важности закупок газа из России.

Трамп обвинил участников саммита НАТО, прошедшего в июле в Брюсселе, в том, что они «кормят Россию», а Германия «дает ей много денег», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал A Haber.

«О Турции он не сказал из вежливости. Но я не выдержал и ответил, что мы получаем 50% нашего природного газа из России, и если мы не будем его покупать, то наши граждане будут мерзнуть зимой. Потом в разговор вступила канцлер Германии Меркель, которая сказала, что Германия получает (из России) 38% газа, и она также не может допустить, чтобы ее народ мерз», – сказал Эрдоган.

Он считает, что США проводят и навязывают другим странам одностороннюю санкционную политику, но нельзя установить справедливый мировой порядок, считая, что «прав тот, кто сильнее».

Он заверил, что Турция не будет поддерживать односторонние санкции США.

«Смех в зале, когда Трамп говорил об экономической ситуации, открыто показывает мнения участников», – отметил Эрдоган.

В ходе выступления Трампа в Генассамблее ООН зал встретил смехом его слова о том, что «меньше чем за два года» он достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. Также Трамп заявил, что Германия окажется полностью зависимой от энергопоставок из России, если не изменит свой курс.

Делегация ФРГ посмеялась над Трампом. До этого в Германии объясняли, почему не откажутся от российского газа ради США.