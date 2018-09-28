Трутнев представил врио губернатора Приморья Кожемяко

Полпред российского президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил администрации Приморья нового врио губернатора края Олега Кожемяко.

Трутнев зачитал указ президента о назначении Кожемяко. Полпред российского президента назвал Кожемяко «опытным человеком», напомнил «о его работе в Амурской области и на Сахалине», передает РИА «Новости».

Трутнев отметил, что Приморье, куда «приходит 47% инвестиций на Дальнем Востоке», является «особым регионом», где много работы.

Кожемяко заявил, что «искренне рад вернуться домой». По его словам, он не будет торопиться со сменой кадров, на данный момент надо принять важные решения по жизни края. В частности, предстоят «подготовка к отопительному сезону, принятие бюджета».

Кожемяко заявил, что готов к выборам главы края и ожидает честную конкурентную борьбу.