Президент ЦАР прокомментировал гибель российских журналистов

Власти ЦАР ожидают результатов расследования убийства российских журналистов, сообщил президент страны Фостен-Арканж Туадера на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

Он напомнил, что «три человека были убиты», и заверил, что власти страны «приняли все меры для расследования», передает РИА «Новости».

Когда станут известны результаты расследования, к делу подключат органы юстиции, чтобы наказать виновных, сказал Туадера.