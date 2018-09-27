Жириновский попросил зафиксировать в стенограмме поддержку ЛДПР поправок Путина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил зафиксировать в стенограмме пленарного заседания Госдумы позицию фракции, которая накануне поддержала во втором чтении поправки к законопроекту о пенсионных изменениях, внесенные президентом Владимиром Путиным.

«В прессе правильно прошла информация, что все депутаты Госдумы поддержали президентские поправки к закону. И я еще раз хочу отметить, что фракция ЛДПР тоже в полном составе поддержала, чтобы здесь не было разночтений, чтобы в стенограмме добавили еще раз заявление, что мы полностью поддержали все президентские поправки», – передает ТАСС слова Жириновского, обратившегося к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

«Мы так и поняли вчера, потому что вы аплодировали принятию этих поправок, более того, я вам задал вопрос, обратив внимание зала на вашу позицию, и вы сказали: мы приветствуем принятие этих поправок», – отреагировал Володин и дал поручение отметить в стенограмме заседания позицию фракции.

С аналогичным заявлением Жириновский выступил и перед началом заседания, добавив, что либерал-демократы в том числе поддержали закон об уголовной ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста. При этом фракция воздержится от голосования за законопроект о пенсионных изменениях в целом в третьем чтении, добавил лидер ЛДПР.

Ранее «Ведомости» писали о том, что якобы ЛДПР перешла некую «красную линию» и теперь может разделить судьбу внесистемной оппозиции. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, почему у Кремля нет планов вводить санкции против парламентской оппозиции по итогам региональных выборов. При этом сам Жириновский выразил благодарность ЦИК и администрации президента за высокий уровень организации выборов.

В четверг Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о совершенствовании пенсионного законодательства. За принятие законопроекта проголосовали 333 депутата.

В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам, в котором предложил шесть мер для смягчения решения.

На этой неделе Госдума единогласно приняла президентские поправки.