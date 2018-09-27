В Раде заявили об «аплодисментах стоя» после выступления Порошенко в ООН

Президенту Украины якобы аплодировали стоя после выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН, утверждает первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Президенту Украины зал аплодировал после выступления, что нечасто бывает на пленарке Генассамблеи», – написала Геращенко в Facebook.

При этом на опубликованных ею фотографиях люди сидят спокойно и вовсе не аплодируют.

В ходе выступления на Генассамблее ООН Петр Порошенко призывал к антироссийским санкциям из-за Крымского моста и ситуации в Азовском море. В это время присутствовавший в зале министр иностранных дел Украины Павел Климкин уснул.