Климкин заснул во время выступления Порошенко в ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уснул во время выступления президента страны Петра Порошенко на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Это запечатлено на записи трансляции заседания, которую вел украинский «Пятый канал».

На кадрах виден уснувший Климкин. Рядом с ним сидят первая леди Украины Марина Порошенко и министр здравоохранения страны Ульяна Супрун.

Судя по записи, значительная часть мест в зале, где проходило заседание, пустует.

Украинский лидер посвятил три четверти времени своего выступления обвинениям в адрес России и только 3,5 минуты – самой Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему зал засмеялся во время его выступления на открытии 73-й сессии ГА ООН.