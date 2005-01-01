Кабмин озвучил планы до 2024 года

Опубликованы «Основные направления деятельности правительства России на период до 2024 года».

Правительство рассчитывает к указанному сроку снизить смертность до уровня не выше 10,9 на тысячу человек, передает ТАСС.

Сообщается, что медучреждения, где оказывают помощь в амбулаторных условиях, планируется укомплектовать врачебными должностями до 95%.

Кабмин планирует, что к 2024 году дети будут вдвое чаще посещать больницы по профилактике, передает РИА «Новости».

Около 50 млн россиян получат доступ к услугам здравоохранения в электронной форме.

Число аварийно-опасных участков на дорогах в России должно снизиться вдвое.

Объем выбросов в городах со сложной экологией к 2024 году должен снизиться на 20%.

Кабмин хочет добиться роста производительности труда в несырьевых отраслях на уровне не ниже 5% в год.

Доля малого бизнеса в несырьевом экспорте должна составить не менее 10%.

Объем несырьевого экспорта до 2024 года должен будет расти в среднем на 9,4% в год.

Увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики планируется не менее чем в три раза к уровню 2017 года по доле в ВВП.

Объем транзитных ж/д перевозок контейнеров вырастет в четыре раза.

Правительство к 2024 году планирует увеличить объем жилищного строительства до 120 млн кв. метров в год.

Россия должна войти в топ-10 стран по уровню читательской, математической и естественно-научной грамотности по результатам исследования Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся.

В России построят 39 новых центров культурного развития.

Доля россиян, регулярно занимающихся спортом, к 2024 году должна будет достичь 55%. Кабмин планирует довести до 80% долю работников, занимающихся в ведомственных спортклубах.

Правительство рассчитывает капитально отремонтировать 40 детских театров.

Кабмин планирует создать научные коллективы для реализации от 7,5 тыс. проектов.

Правительство России планирует увеличить к 2024 году объем взаимной торговли с Китаем до 200 млрд долларов, а с Индией – до 30 млрд.