Иран оценил заявления Израиля по гибели российского Ил-20

Обвинения со стороны Израиля в причастности Ирана к крушению российского Ил-20 в Сирии не заслуживают ответа, заявил представитель иранского Высшего совета нацбезопасности Кейван Хосрави.

На проходящих в Тегеране консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане Хосрави отметил, что Россия предоставила детальную информацию об инциденте с крушением Ил-20 и четко обозначила виновных, передает RT.

«Разумеется, мы не придаем большого значения заявлениям Израиля (о причастности Ирана к крушению). Я имею в виду, что подобные заявления не заслуживают ответа или какой-либо дискуссии. Я полагаю, что лучший комментарий по этому вопросу был предоставлен правительством России», – сказал он.

Во вторник российские военнослужащие, погибшие при крушении Ил-20 в Сирии, представлены к награждению Орденами мужества посмертно.

В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300. Ранее Минобороны представило подробные данные о катастрофе российского Ил-20, подтвердив вину Израиля.