Премьер Марокко сообщил о «навязчивом джентльмене» из Косово в ООН

Глава правительства Марокко Саадэддин Аль-Османи рассказал «навязчивом джентльмене» из Косово, который присутствовал на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Аль-Османи написал в Twitter, что «во время перерыва джентльмен из Косово навязал свое присутствие» его делегации, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что с «джентльменом» не обсуждались «ни двусторонние отношения, ни установление контактов».

«Позиция Марокко неизменна. Марокко не признает Косово и не имеет с ним отношений», – заявил премьер.

Своей записью в соцсети Аль-Османи опроверг сообщение министра иностранных дел самопровозглашенного Косово Бехджета Пацолли, который ранее написал в Twitter о «продуктивных переговорах» с марокканским премьером и готовности установить дипломатические отношения с Марокко.

Ранее в Сербии заявили о невозможности урегулирования косовского вопроса без России.