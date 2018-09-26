Нидерланды и Австралия поговорили о «привлечении России к ответственности»

Главы МИД Нидерландов и Австралии Стеф Блок и Марис Пейн обсудили ситуацию вокруг крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, сообщило нидерландское ведомство.

В сообщении говорится, что одним из главных вопросов, который обсуждался на встрече в Нью-Йорке, стало «решение о привлечении России к ответственности», так как Нидерланды и Австралия считают Россию якобы причастной к крушению самолета, передает ТАСС.

Блок напомнил, что весной страны «потребовали от России признать ответственность». На данный момент Нидерланды и Австралия «находятся в контакте с российской стороной по дипломатическим каналам».

«Мы считаем важным, чтобы переговоры могли начаться в обозримом будущем», – заявил Блок.

Перед двусторонней встречей состоялась министерская встреча стран, входящих в Совместную следственную группу (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина). Обсуждалось расследование крушения и вопрос привлечения России к ответственности.

Блок назвал переговоры «очень хорошими». По его словам, стороны подтвердили приверженность выяснению «правды относительно крушения и привлечению виновных к ответственности».