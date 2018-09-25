Бывший премьер Франции Вальс захотел стать мэром Барселоны

Бывший глава французского правительства Манюэль Вальс сообщил о своих планах побороться за кресло мэра Барселоны (Каталония, Испания) на выборах в мае 2019 года.

«Я хочу стать следующим мэром Барселоны», – приводит его слова RT со ссылкой на LCI.

Сейчас городом руководит Ада Колау.

Напомним, Вальс родился в Барселоне. Он стал главой правительства Франции в 2014 году, а в 2016 году объявил об отставке, решив побороться за должность президента страны.