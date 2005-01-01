США ввели санкции против 12 российских компаний

Министерство торговли США решило ввести санкции против 12 российских компаний и институтов из-за того, что они «действуют в противовес национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США», следует из данных Федерального реестра США.

Документ вступит в силу 26 сентября. Эти компании получат запрет на поставки товаров американского происхождения – Минторг США будет отказывать в лицензии на поставку, сообщает «Коммерсант».

Санкции наложили на компанию «Инфотекс», НИИ «Вектор», научно-производственное предприятие «Гамма и Сайрус Системс», которые внесены в список за «способствование вредоносной активности российских киберпреступников».

Также внесена в черный список группа компаний Nilco Group в связи с «материальной поддержкой ракетной программы Ирана».

За «поддержку аэрокосмической деятельности российских военных» в список внесены компании «Аэрокомпозит», Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», КБ «Авиадвигатель», научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» и НИИ «Вега».

Также ограничения наложены на компанию «Дайвтехносервис» и научно-производственное предприятие «Океанос» за то, что они «предоставляют оборудование российскому военно-морскому флоту».

Многие из этих компаний работают не только с Минобороны, но и с гражданскими заказчиками. Так, «Аэрокомпозит» – производитель крыльев для лайнера МС-21, «Дайтехносервис» производит водолазное оборудование, «Инфотекс» предоставляет услуги в области электронного документооборота.

В то же время компания Nilco Group владеет акциями порта Fereydoon Kenar общей площадью 60 гектаров в Иране, имеет там два собственных терминала.

Напомним, на прошлой неделе США ввели санкции против 33 российских физических лиц и компаний.