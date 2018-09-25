США ввели санкции против властей Венесуэлы

США ввели санкции против вице-президента Венесуэлы Родригеса Гомеса, главы минобороны страны Падрино Лопеса и супруги президента Николаса Мадуро – Силии Флорес.

Санкциям подверглись еще трое граждан Венесуэлы, включая министра связи и информации Хорхе Родригеса и исполнительного вице-президента Дельси Родригес.

Также в черный список попали три компании и находящийся в штате Флорида частный самолет, который принадлежит попавшему под санкции еще в мае Рафаэлю Альфредо Сарриа.

США заморозили всю собственность лиц из черного списка и запретили проводить финансовые операции с их участием, сообщает ТАСС со ссылкой на документы минфина Америки.

«Президент Мадуро полагается на свое ближайшее окружение, чтобы удерживать рычаги власти, поскольку его режим целенаправленно разграбляет то, что осталось от богатства Венесуэлы. Мы продолжим вводить санкции против сторонников [венесуэльской власти], которые позволяют Мадуро укреплять свои позиции в отношении военных и правительства, в то время как венесуэльский народ страдает», – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Напомним, что США объявили состоявшиеся в Венесуэле выборы нелегитимными, после чего американский президент Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях.