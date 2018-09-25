Трамп назвал Роухани очаровательным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не планирует встречу с «очаровательным» президентом Ирана Хасаном Роухани.

«Несмотря на запросы, я не планирую встречаться с иранским президентом Хасаном Роухани. Может быть, когда-нибудь в будущем. Я убежден, что он совершенно очаровательный человек», – написал Трамп в Twitter.

Ранее Хасан Роухани заявлял, что не планирует встречаться с Дональдом Трампом на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео говорил о готовности Трампа к встрече с президентом Ирана.