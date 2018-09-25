Спортсмены из ВАДА рассказали о своих чувствах из-за восстановления РУСАДА

«Чистые» спортсмены опустошены после решения восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), заявила комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Как «чистые» спортсмены, мы опустошены после решения ВАДА восстановить РУСАДА без завершения выполнения дорожной карты. РУСАДА возвращается, но до сих пор не было публичного признания злого умысла, и пробы все еще заперты в Московской лаборатории», – цитирует заявление, опубликованное главой комиссии Бекки Скотт, РИА «Новости».

В заявлении говорится, что спортсмены ожидали, что ВАДА будет защищать «чистых» атлетов, но оказалось, что «нюансы и прагматизм взяли верх над справедливостью и ответственностью».

Они считают, что своим решением ВАДА продемонстрировала невнимание к мнению «чистых» спортсменов, и они продолжат бороться за то, что считают «правильным для чистого спорта и атлетов».

Заявление поддержали олимпийские комитеты Ирландии, Германии и Нидерландов, комиссия спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), Великобритании, Международной федерации бадминтона

В понедельник глава ВАДА Крейг Риди опубликовал открытое письмо, в котором выступил в защиту решения исполкома ВАДА о восстановлении статуса РУСАДА.

Решение ВАДА о восстановлении РУСАДА ранее раскритиковал американский пловец Майкл Фелпс, глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен, а член ВАДА из Канады Ребекка Скотт в знак протеста ушла в отставку.