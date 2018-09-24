Глава ВАДА выступил в защиту решения о восстановлении РУСАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди опубликовал открытое письмо, в котором выступил в защиту решения исполкома ВАДА о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По словам Риди, в ходе переговоров с ВАДА в Министерстве спорта России предложили Всемирному антидопинговому агентству восстановить статус РУСАДА на условиях предоставления доступа к данным московской лаборатории не позднее 31 декабря 2018 года, на что исполнительный комитет ВАДА согласился, передает ТАСС.

Глава ВАДА отметил, что получение данных московской лаборатории необходимо для завершения многих открытых дисциплинарных дел.

«Это была ясная попытка выйти из тупика, нацеленная прежде всего на получение лабораторного материала, который нам давно необходим, чтобы доказать виновность подозреваемых спортсменов», – цитирует главу ВАДА портал Around the Rings.

«Возможность наконец-то вынести решения по делам, где у нас есть подозрения, но нет исчерпывающих доказательств, не могла быть отложена», – подчеркнул глава Всемирного антидопингового агентства.

Ранее в Кремле прокомментировали решение ВАДА по РУСАДА.