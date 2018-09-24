На Украине возмутились «русификацией» школьников

Родители украинских школьников возмутились учебником по русскому языку для пятиклассников, в котором Россия и Украина названы миролюбивыми странами с общими корнями.

«В Минобразования нормально там все себя чувствуют? Это так должно быть? В учебнике для пятого класса? На пятом году войны», – написала Евгения Бобрик в Facebook.

«Не имеют права русифицировать наших детей! Пожалуйста, сопротивляйтесь! Пишите отказ, требуйте другого вариативного курса!» – ответила ей Тетяна Попова.

«А разве в украинских школах русский язык – это предмет?» – задался вопросом Дмитрий Лямин.

Украинские родители также заявили, что учебник был издан в 2005 году, поэтому «его нельзя применять в школах».

Ранее украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала решение министра образования страны Лилии Гриневич вернуть в школы «пропагандистские» учебники по русскому языку.