В Хабаровском крае подсчитали более 99% бюллетеней

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал после обработки 99% протоколов лидирует во втором туре выборов губернатора Хабаровского края с результатом 69,62% голосов, следует из данных ЦИК.

Обработано 99,12% протоколов. У Фургала 69,62% голосов, у действующего губернатора Вячеслава Шпорта 27,91%, передает РИА «Новости».

Данные exit-poll указывали на лидерство Шпорта на выборах с результатом 57% голосов.